Gudelj: ‘Ik ben er klaar voor en ben erg gemotiveerd’

Nemanja Gudelj gaat voor drie jaar aan de slag bij Tianjin TEDA en kan niet wachten om aan zijn avontuur in China te beginnen. De middenvelder zegt in een interview met MOZZART Sport ‘er klaar en erg gemotiveerd’ te zijn.

De 25-jarige Gudelj spreekt van ‘een mooie nieuwe uitdaging’: “Ik heb er lang over moeten nadenken. Ik had verschillende aanbiedingen van Europese clubs en heb gesproken met mensen die ik vertrouw en die kunnen beoordelen wat het beste is om een stap voorwaarts te zetten in mijn carrière. De Chinese competitie groeit snel en zal alleen maar sterker worden. De clubs investeren hevig en dat maakt de competitie alleen maar beter”, zegt hij.

Bondscoach Slavoljub Muslin heeft reeds aangegeven dat Gudelj in principe niet hoeft te vrezen voor diens interlandloopbaan en de zeventienvoudig international zegt ook gebrand te zijn om in beeld te blijven bij de keuzeheer: “Ik ga het maximale presteren om aan de verwachtingen te blijven voldoen zodat ik voor mijn land kan blijven uitkomen. Ik wil naar het WK in Rusland. Dat is niet alleen mijn doel, maar ook van heel Servië.” Het is nog onduidelijk wanneer Gudelj officieel wordt gepresenteerd bij TEDA.