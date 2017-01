Van Bronckhorst weegt opties af: ‘We weten dat we hem kwijt zijn’

Voor Feyenoord begint de tweede seizoenshelft volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade. Belangrijkste vraag is wie in dat duel de vervanger zal worden van Karim El Ahmadi, die met Marokko uitkomt op de Afrika Cup. Trainer Giovanni van Bronkchorst spreekt van ‘verschillende opties’.

“Er zijn meerdere spelers die hem kunnen vervangen. We weten dat we Karim kwijt zijn. We hebben nu twee weken de tijd om te bekijken in trainingen en wedstrijden wie op die plek komt te spelen. Voor Roda zal dat allemaal duidelijk zijn en vallen de stukjes in elkaar”, zegt Van Bronckhorst tegen Feyenoord TV. De oefenmeester verblijft met zijn ploeg momenteel in het Spaanse Marbella.

“Het weer is fantastisch en het veld is uitstekend, dus al met al is het heel fijn om hier terug te zijn. Voor mij staat deze week in het teken van opnieuw opstarten, de frisheid terugkrijgen in het team”, vertelt hij over het trainingskamp. “Er is plezier in de ploeg, maar er is ook focus. Als er gewerkt moet worden, wordt er gewerkt. Dat hebben we in de eerste helft van het seizoen goed gedaan en dat zetten we hier door. Met de sfeer in de groep zit het goed.”