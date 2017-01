Zidane remt Ronaldo af: ‘Zo denk ik er over en hij is het met me eens’

Cristiano Ronaldo schitterde afgelopen woensdag bij Real Madrid door afwezigheid in het met 3-0 gewonnen bekerduel tegen Sevilla. Volgens trainer Zinédine Zidane is de Portugees een ‘intelligente speler’ die momenteel bewust zijn rust neemt, zodat hij tot het einde van het seizoen fit zal blijven.

“Ik wil graag dat Cristiano in goede vorm is aan het einde van het seizoen. Als je twintig wedstrijden speelt in zeventig dagen, moet je af en toe rust nemen. Zo denk ik erover en hij is het met mij eens”, wordt Zidane geciteerd door Reuters. Ronaldo miste al vier van de vijftien competitiewedstrijden van Real Madrid, nu al twee meer dan in heel vorig seizoen.

“Het enige dat je moet begrijpen is dat Cristiano een hele intelligente speler is. Hij wil alles spelen, maar je kan dingen bereiken door erover te praten. We willen alles winnen dat nog voor ons ligt”, zegt de Franse oefenmeester. “Hij is leider op en buiten het veld. Zelfs als hij niet speelt, is hij nog gefocust. Cristiano weet dat hij belangrijke rol heeft bij de club. De enorme energie die hij heeft, werkt door in de hele groep. Zo is hij heel belangrijk voor de groep, een echte leider.”