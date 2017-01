VZ Talentscout - Ajax en PSV strijden om ‘nieuwe Gervinho’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Jean-Armel Drolé, aanvaller uit Ivoorkust.



Een foto die is geplaatst door AC Perugia Official Insta Fan (@perugia_official_fan) op 4 Mei 2016 om 2:11 PDT

Het is alweer bijna anderhalf jaar geleden, maar Gabriele Perico zal zich de competitiewedstrijd tegen Perugia van september 2015 waarschijnlijk nog altijd voor de geest kunnen halen. Hoewel dat duel in 0-0 eindigde, werd de rechterverdediger van Cesena aan alle kanten voorbijgelopen door zijn directe tegenstander. Het was een wonder dat een van die acties niet uitmondde in een doelpunt en daardoor stapte Perico uiteindelijk toch nog met een enigszins gerustgesteld gevoel van het veld in Renato Curi. Zijn direct tegenstander van die middag was de linksbuiten Jean-Armel Drolé Boza.

De inmiddels negentienjarige Ivoriaan speelde destijds zijn derde wedstrijd voor Perugia en stond voor het eerst in de basis. Ofschoon hij niet scoorde, kreeg hij na afloop de complimenten van trainer Pierpaolo Bisoli: “Ik ben tevreden over het optreden van mijn spelers en wil Drolé er graag uitlichten. Hij speelde geweldig, is nog erg jong en heeft veel potentie. Ik wist dat hij met zijn snelheid voor problemen zou kunnen zorgen. Hij was alleen ongelukkig in de laatste fase”, zei Bisoli tegen Sky Italia. Drolé bleef zich na dat duel verder ontwikkelen en heeft inmiddels 32 duels voor Perugia gespeeld.



Een foto die is geplaatst door AC Perugia Official Insta Fan (@perugia_official_fan) op 21 Aug 2014 om 12:40 PDT

Zijn goede spel heeft er volgens diverse Italiaanse media toe geleid dat Ajax, PSV en het Russische FK Krasnodar belangstelling hebben voor het talent. Drolé werd in een eerder stadium ook al in verband gebracht met Zenit Sint-Petersburg, Udinese, Palermo, Fiorentina, Toulouse, VfL Wolfsburg en Red Bull Salzburg. Het is onduidelijk hoe serieus de interesse van de Nederlandse topclubs is, maar het ligt wel in de lijn der verwachtingen dat Drolé na dit seizoen een stap hogerop maakt. “Hij kan de nieuwe Gervinho worden. Een stap naar de Serie A zou voor hem het beste zijn”, zei coach Bisoli in oktober 2015 nog.

Drolé heeft een lange weg moeten afleggen om te staan waar hij nu staat. Hij werd geboren in Abidjan, twee jaar voordat er een militaire coup plaatsvond. Die mislukte staatsgreep leidde tot jarenlange politieke instabiliteit een geweldsuitbarsting waarbij vele doden vielen, onder wie de ouders van Drolé. Vader was militair en moeder lerares. Drolé vluchtte naar Senegal en dankzij de (financiële) hulp van zijn broer kon hij een vlucht boeken naar Italië. Hij kwam in Palermo terecht en hoopte zich aan te sluiten bij de jeugdafdeling van de club. Massimo Tutrone besloot zich over de vluchteling te ontfermen.



Een foto die is geplaatst door AC Perugia Official Insta Fan (@perugia_official_fan) op 25 Dec 2016 om 1:00 PST

Tutrone is een van de vier eigenaren van de in augustus 1996 opgerichte voetbalschool TieffeClub, die weer gelieerd is aan Juventus. Drolé maakte al gauw indruk en mocht zelfs een proeftraining afwerken bij Juventus, maar de regerend kampioen van de Serie A ging uiteindelijk niet met Drolé in zee. Drolé probeerde het daarna bij Perugia en na vijf minuten op de training was sportief directeur Marcello Pizzimenti overtuigd. Drolé had in die paar minuten namelijk al een doelpunt gemaakt en een assist afgeleverd en zodoende werd de Ivoriaan direct toegevoegd aan de beloften van i Grifoni.

Drolé bleef het goed doen en tekende in november 2014 een contract voor vijf seizoenen. “Dan kun je nu wel in een eigen appartement gaan wonen”, zei voorzitter Massimiliano Santopadre. Drolé liet echter weten niet van plan te zijn om te verhuizen; sinds zijn komst naar Italië woont hij in een rooms-katholieke kloostergemeenschap en reist hij per bus en metro naar het trainingscomplex. Drolé leerde bij de salesianen Italiaans en Engels en hoewel zijn bijnaam Junior luidt, is hij al met al snel volwassen geworden in Perugia. Als hij die volwassenheid ook op het veld aan de dag blijft leggen, dan zal Perugia naar alle waarschijnlijkheid niet het eindstation van Drolé zijn.

Naam Jean-Armel Drolé Boza

Geboortedatum 18/08/1997

Club Perugia

Positie Linksbuiten

Sterke punten Versnelling, voorzet, schaar