Nog geen bod op Depay: ‘De kans op een vertrek is eerder nul procent’

Het is al een tijdje duidelijk dat Memphis Depay mag vertrekken bij Manchester United. Trainer José Mourinho zegt echter dat er voorlopig nog geen geschikte biedingen zijn binnengekomen en dat de Nederlandse aanvaller voorlopig nog speler blijft van the Red Devils.

OGC Nice bestempelde Depay eerder als ‘onbetaalbaar’. Ook OSC Lille, Fenerbahçe, Spartak Moskou, AS Roma en Everton zouden interesse hebben in de buitenspeler, maar hebben volgens Mourinho dus nog geen bod op tafel gelegd dat aan de wensen voldoet. “Memphis Depay en Morgan Schneiderlin mogen van mij vertrekken als een mooi bod binnenkomt. Dat is vooralsnog niet gebeurd”, zei Mourinho vrijdag op een persconferentie.

“Is dat een goede situatie? Nee. Ze zullen morgen niet spelen, ik zie hen niet meer als opties”, zegt de Portugese oefenmeester. Schneiderlin en Depay maken geen deel uit van de selectie van Manchester United voor het FA Cup-duel tegen Reading, dat zaterdagmiddag gespeeld wordt. “Een paar weken geleden dacht ik nog dat de kans dat zij zouden vertrekken honderd procent was. Nu is dat eerder nul procent, omdat er nog geen goede biedingen binnen zijn gekomen.”