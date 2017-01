‘Twintig miljoen voor hem is veel te laag, daar zijn we duidelijk over’

Moussa Dembélé kent tot nu toe een uitstekend debuutseizoen bij Celtic. De pas twintigjarige Fransman trof al negentien keer het net en heeft daarmee de aandacht getrokken van grote clubs. Zo zou West Ham United ruim 23 miljoen euro overhebben voor de aanvaller. Volgens Chris Davies, assistent-trainer bij Celtic, is dat bedrag veel te weinig voor Dembélé.

“Dat bedrag ligt absoluut te laag, daar zijn we duidelijk over. Er ligt nog geen formeel bod, dus het is nog allemaal speculatie”, zegt de Engelsman op de website van Celtic. “Wij weten dat hier de beste plek is voor Moussa om zich te ontwikkelen en verbeteren."

"Hij is pas twintig jaar oud en kan zich nog sterk ontwikkelen”, zegt Davies over de aanvaller die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Fulham. “Het is logisch dat er geruchten ontstaan als een speler het goed doet, al helemaal als het een spits is. Daar hebben we geen invloed op, maar wij concentreren ons op het ontwikkelen van Moussa. Hij voelt zich thuis bij Celtic en werkt hard.”