‘Natuurlijk willen we Van Nistelrooij en Van Bommel graag een rol geven’

Het zijn drukke tijden voor Marcel Brands, technisch manager van PSV. Januari is een maand waarin hij een aantal spelers zal moeten proberen te slijten, terwijl er ook gekeken moet worden naar versterkingen. Daarnaast moet er een opvolger gevonden worden voor Pascal Jansen, die na dit seizoen zijn positie als trainer van de beloften inruilt voor die van hoofd jeugdopleiding.

"Jordy de Wijs kan verhuurd worden aan Excelsior”, steekt Brands van wal in gesprek met Omroep Brabant. “Daar nemen we na de winterstop een beslissing over. Swansea zou geinteresseerd zijn in Narsingh, maar tot dusver heb ik van die club nog helemaal niks gehoord. Ook Simon Poulsen en Florian Jozefzoon hebben aangegeven dat ze wel willen vertrekken om aan speeltijd toe te komen. Maar tot nu toe heeft dat nog tot niets geleid."

Bij Jong PSV is assistent Jurgen Dirkx in beeld, maar ook Ruud van Nistelrooij en Mark van Bommel zijn opties voor Brands. "Ná het trainingskamp gaan we eens rond de tafel zitten om over de nieuwe trainer van Jong PSV te praten. Er zijn al veel sollicitaties daarvoor binnengekomen. Natuurlijk willen we Ruud van Nistelrooy en Mark van Bommel graag een rol geven in onze opleiding. Dat kan bij Jong PSV, maar bijvoorbeeld ook bij onder 19, onder 17, of als individuele trainer."