Bosz: ‘Op voetbalgebied durf ik alles, daarin ken ik geen grenzen’

Peter Bosz volgde afgelopen zomer Frank de Boer op als trainer bij Ajax. De oud-speler van onder meer Feyenoord zegt als trainer zijnde veel risico te nemen, met als doel verder te komen. Bosz zegt deze eigenschap als speler al in zich gehad te hebben en deze ook als trainer met zich mee te dragen.

“Hoe ouder ik word, hoe meer grenzen ik verleg”, vertelt Bosz op de clubwebsite van Ajax. “Op voetbalgebied durf ik alles. Daarin ken ik geen grenzen. Ik probeer altijd verder te komen. Vroeger als speler, daarna ook als trainer."

Bosz zegt over een goede zelfkennis te beschikken en zichzelf dan ook niet zo snel te verrassen. “Door de jaren heen heb ik mezelf steeds beter leren kennen. Toch gebeuren er altijd dingen in het leven die je niet verwacht. Ik had bijvoorbeeld nooit verwacht dat ik ooit naar Tel Aviv zou gaan. Dat was een heel abrupte wending. Ik kan heel impulsief zijn in dat soort dingen.''