Vitesse gaat tot ‘maximale hoogte’ voor back: ‘Het kan snel rond zijn’

Alexander Büttner heeft van Vitesse een nieuw en verhoogd contractvoorstel ontvangen. Nadat de 27-jarige linksback een eerdere aanbieding van de hand wees, gaan de Arnhemmers volgens De Gelderlander tot ‘maximale hoogte’ om de verdediger tot de zomer van 2019 in te lijven.

Büttner is transfervrij nadat hij onlangs zijn contract bij Dinamo Moskou liet ontbinden en is al enige tijd met zijn oude club in gesprek over een terugkeer. Het nieuwe voorstel bespreekt hij met zijn belangenbehartiger Aleksandar Bursac. “Dan rest de beslissing”, aldus Bursac. “De overeenkomst kan snel rond zijn. Binnen een paar dagen.”

Vitesse hoopt op een snel akkoord nu linksback Kosuke Ota is verkocht aan FC Tokyo. Op zondag 15 januari staat het competitieduel met FC Twente op het programma en dan wil trainer Henk Fraser een volwaardige selectie op de been hebben.