PSV'er wilde stoppen: 'Maar in Eindhoven voelde ik me het mannetje'

Joshua Brenet stond in het verleden op het punt om te stoppen als voetballer. De rechtsback voelde zich niet gelukkig als jeugdspeler, nadat hij werd weggestuurd bij het toenmalige FC Omniworld en vervolgens bij Zeeburgia in de B3 was beland. Zijn moeder overtuigde Brenet ervan om door te gaan en in 2011 meldde PSV zich voor de vleugelverdediger.

Zijn overstap naar Eindhoven zorgde voor hernieuwd zelfvertrouwen. "Toen ik bij PSV kwam, dacht ik dat niets me kon raken. Ik was gescout door een van de beste clubs van Nederland. Voelde ik me wel het mannetje", vertelt de verdediger, die vorige maand zijn contract verlengde tot de zomer van 2020, in gesprek met Voetbal International.

"Maar toen ze me uitfloten omdat ze mijn spel niet goed genoeg vonden, me uitscholden voor alles wat je je maar kunt bedenken en beelden maakten waarin ik belachelijk werd gemaakt... Dat was keihard", geeft hij toe. "Toen voelde ik me klein. Dat was een mentale tik, maar het heeft me niet zó hard geraakt als het dal in mijn jeugd." Dit seizoen speelde Brenet dertien competitieduels.