‘Chinese clubs slaan door en bieden Tottenham-speler bizar salaris’

Dele Alli is de nieuwste speler op wie de pijlen gericht zijn door clubs uit de Chinese Super League. ESPN meldt vrijdag dat verschillende clubs aan de haal willen gaan met de aanvallende middenvelder van Tottenham Hotspur. De twintigjarige Engels international zou in het Verre Oosten een bedrag van bijna een miljoen euro netto per week kunnen gaan verdienen.

Chinese clubs hebben deze maand al meerdere spelers voor veel geld aangetrokken. Carlos Tévez maakte nog voor de jaarwisseling de overstap, terwijl John Obi Mikel de laatste grote naam is die zijn geluk beproeft in China. Clubs uit de Super League zijn echter nog lang niet tevreden en willen veel meer spelers aantrekken, waarvan Alli het nieuwste doelwit is van meerdere clubs. Hij zou een miljoen dollar (947.239 euro) netto per week kunnen verdienen.

Het is echter de vraag of Alli voor het grote geld zal zwichten. Eerder deze week maakte Spaanse kranten bekend dat Real Madrid hem komende zomer wil aantrekken. Mocht Alli weigeren, dan zullen de clubs uit China hun aandacht ongetwijfeld verleggen naar andere grote namen uit het Europese voetbal. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney en Alexis Sánchez staan volgens het eerder genoemde medium hoog op het lijstje bij tal van Chinese clubs.