Mourinho prijst Stam: ‘De trainer moet goed zijn als je Reading ziet spelen’

In de derde ronde van de FA Cup neemt Manchester United het zaterdag op tegen Reading, de club van manager Jaap Stam. Het is een speciaal duel voor de Nederlandse trainer, die jarenlang het shirt van the Red Devils droeg. José Mourinho kijkt uit naar de ontmoeting met de Nederlander en spreekt lovend over de coach.

“Ik heb veel respect voor iedere speler die heeft bijgedragen aan de geschiedenis van de club”, zei Mourinho vrijdag op de persconferentie. “Ik ben ervan overtuigd dat hij een geweldig ontvangst krijgt van de fans. Maar ik denk dat hij liever heeft dat ik over hem praat als maanger. De trainer moet wel heel goed zijn als je een team als Reading zo laat voetballen.”

Mourinho verklapte dat Wayne Rooney vanuit de basis start. De laatste wedstrijd waarin de Engels international in actie kwam was tegen West Bromwich Albion (2-0) op 17 december. David de Gea wordt onder de lat vervangen door Sergio Romero.