‘Als hij niet bijtekent, wordt dit de laatste maand van de transfergekte’

Saido Berahino verkeert in de slechtste periode uit zijn loopbaan. De spits van West Bromwich Albion werd twee seizoenen geleden nog gevreesd, maar staat al sinds februari 2016 droog in de Premier League. Dit seizoen kampte Berahino met overgewicht en werd hij tweemaal op trainingskamp naar Frankrijk gestuurd om fit te raken. Desondanks hoopt West Bromwich zijn aflopende contract te verlengen.

Trainer Tony Pulis laat weten dat de 23-jarige aanvaller, die dit seizoen drie duels speelde in de Premier League, meerdere aanbiedingen heeft gekregen om bij te tekenen. "De club heeft hem niet alleen deze week, maar ook in voorgaande maanden een nieuw contract aangeboden. Er zijn onderhandelingen geweest, dus we zullen zien hoe het afloopt", vertelt Pulis vrijdag.

"We zitten weer in de maand van transfergekte. Als hij niet bijtekent, wordt dit de laatste maand van die orde. Dat is voor mij een bonus", grapt Pulis in de Engelse media. "Als we hem verkopen, gaan we hard op zoek naar een vervanger. En als hij blijft, moeten we heel hard werken om hem terug naar het niveau van achttien maanden geleden te krijgen."