Bosz heeft transferprioriteit: ‘Ik heb dagelijks contact met Overmars’

Peter Bosz wil deze maand een vleugelaanvaller toevoegen aan zijn selectie. De trainer van Ajax heeft zijn wensen kenbaar gemaakt aan Marc Overmars en staat 'dagelijks' in contact met de directeur voetbalzaken. "We zitten ook op dezelfde lijn", geeft Bosz aan.

De oefenmeester wil enkel toeslaan als een speler een directe versterking is. In de winterstop is het lastig om zo'n speler te strikken, denkt Bosz. "Zo niet, gaan we gewoon door", citeert het Algemeen Dagblad. In gesprek met Voetbal International laat Bosz weten dat hij tijdens het trainingskamp in Portugal heeft gesproken met Leo van Wijk, de voorzitter van de raad van commissarissen.

De raad steunt Bosz in zijn wens, wat een duidelijk contrast schetst met de vorige winterstop. Toen trapte de rvc juist op de rem. "De intentie is bij iedereen duidelijk. We hopen nog een vleugelaanvaller aan de selectie toe te voegen. Ook de rvc steunt ons daarbij, er is ruimte om te investeren", aldus Bosz, die aangeeft dat de markt 'zo dynamisch' is, dat het moeilijk te voorspellen is of er inderdaad een speler komt.