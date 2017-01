‘Daarna wil ik weer de Labyad laten zien die ik bij Vitesse en PSV was’

FC Utrecht versterkte zich donderdag voor 3,5 jaar met Zakaria Labyad. De aanvallende middenvelder zat sinds afgelopen zomer zonder club na de ontbinding van zijn contract bij Sporting Portugal. Labyad is blij om aan de slag te gaan in zijn geboortestad.

De 23-jarige ex-PSV'er wilde heel graag terug naar Nederland, vertelt hij. Ook het uitzicht op samenwerking met Erik ten Hag, voormalig assistent-trainer bij PSV, speelde 'natuurlijk mee'. "Ik heb van Fred Rutten en hem veel geleerd in mijn PSV-tijd, wat me als mens en voetballer gevormd heeft. Dat het nu bij FC Utrecht kan is helemaal mooi. Ik heb altijd gezegd dat ik ooit in mijn eigen stad wilde voetballen of mij carrière af wilde sluiten. Dat het er nu van komt is prettig."

Labyad verwacht niet direct in topvorm te zijn. "Ik heb lang niet gespeeld. Ik moet eerst weer wedstrijdfit raken, maar daarna wil ik weer de Labyad laten zien die ik bij Vitesse en in mijn PSV-tijd was", blikt hij vooruit in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Lang niet voetballen was zwaar, ik ben een liefhebber. Maar ik weet ook dat je voetballen niet verleert. Het is nu aan mij dat te laten zien bij FC Utrecht."