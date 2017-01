Lewandowski weigerde veertig miljoen per jaar: ‘De club werd niet genoemd’

Robert Lewandowski had in China de best betaalde voetballer ooit kunnen worden, maar de spits van Bayern München heeft het aanbod afgeslagen. De Pools international kon volgens zijn zaakwaarnemer Cezary Kucharski een jaarsalaris van ruim veertig miljoen euro opstrijken, meer dan Carlos Tévez verdient. De Argentijn van Shanghai Shenhua mag zich sinds kort de best betaalde voetballer ter wereld noemen.

De 28-jarige Lewandowski tekende in december een nieuw contract bij Bayern tot de zomer van 2021. Hij had dus ook voor een Chinees avontuur kunnen kiezen. “Iemand die sterren naar China brengt nam contact met me op”, zegt Kucharski in een interview met SportoweFakty. “Om welke club het ging werd niet gezegd. Als Lewy voor China had gekozen, zou hij meer dan veertig miljoen euro per jaar verdienen, meer dan Tévez.”

De 32-jarige Tévez verliet Boca Juniors reeds voor Shanghai Shenhua. Daar verdient hij 722.000 euro per week. Voor Tévez was Ezequiel Lavezzi bij Habei China Fortune met zes ton per week de best betaalde voetballer ter wereld.