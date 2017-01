‘Manchester United-aankoop van 35 miljoen ondergaat keuring bij Everton’

Morgan Schneiderlin wordt binnenkort mogelijk herenigd met trainer Ronald Koeman. De middenvelder van Manchester United doorloopt vrijdag nog een medische keuring bij Everton, schrijft Manchester Evening News. Beide clubs zouden echter nog geen overeenstemming hebben bereikt over een transfersom.

Everton zal diep in de buidel moeten tasten. Naar verluidt werd een bod van West Bromwich Albion van circa 21 miljoen euro onlangs afgewezen door United. De Fransman heeft al bijna twee maanden geen wedstrijd meer gespeeld voor the Red Devils. Schneiderlin kwam dit seizoen tot drie invalbeurten in de Premier League en stond in totaal elf minuten op het veld. José Mourinho ziet het niet zitten in de spelmaker die in 2015 door Louis van Gaal voor 35 miljoen euro werd overgenomen van Southampton.

Op St Mary's werkte Schneiderlin samen met Koeman en dat lijkt nu opnieuw te gebeuren. Vorige maand liet Mourinho de deur voor een vertrek open. "Hij is een fantastische en eerlijke professional. Hij heeft zijn hart al meerdere keren gelucht", liet de oefenmeester weten. "Mijn antwoord is simpel: als hij vaak speelt, heb ik het recht om te zeggen: 'Geen denken aan'. Maar als hij niet regelmatig speelt, heb ik geen recht om te zeggen dat hij geen geluk mag nastreven."