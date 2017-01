AZ vangt miljoenen voor spelmaker: ‘Premier League is veel stappen vooruit’

Markus Henriksen keert definitief niet terug naar AZ. Op de slotdag van de zomerse transferperiode maakte de middenvelder op huurbasis de overstap naar Hull City, dat destijds een verplichte optie tot koop bedong. De lichting daarvan was een formaliteit en vrijdag zette Henriksen daadwerkelijk zijn handtekening onder een contract voor 2,5 jaar.

Bij de bekendmaking van de huurdeal schreef De Telegraaf dat Hull verplicht was om circa zes miljoen euro neer te tellen om de transfer permanent te maken. De Premier League-club doet daar via de officiële kanalen geen uitspraken over. De Noorse spelmaker kwam in de eerste seizoenshelft tot elf competitiewedstrijden voor the Tigers, waarbij het vijfmaal om een invalbeurt ging. Een doelpunt wist Henriksen nog niet te maken in de Premier League; in de EFL Cup scoorde hij in het duel met Stoke City (1-2 zege).

"Het voelt heel goed", zegt de 24-jarige international. "In mijn eerste maand maakte ik kennis met veel nieuwe dingen: de club, mijn nieuwe teamgenoten, een nieuw huis en ik kreeg een kind. Het voelt goed om te weten dat de transfer nu definitief is. Het voetbal in de Premier League is veel stappen vooruit ten opzichte van het voetbal dat ik hiervoor speelde. Mijn vorm gaat met pieken en dalen, maar hopelijk kan ik mijn beste voetbal laten zien."