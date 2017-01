‘Er worden gesprekken gevoerd, mijn gevoel bij Ajax is goed’

Lasse Schöne bevestigt tegenover het Algemeen Dagblad dat er gesprekken gaande zijn met Ajax over een contractverlenging. Technisch directeur Marc Overmars gaf vrijdag al aan dat de club graag met de Deense middenvelder verder wil. Ook Schöne zelf ziet een langer verblijf in Amsterdam zitten.

“Er worden gesprekken gevoerd. Mijn gevoel bij Ajax is goed. Dat weet iedereen", zegt Schöne in gesprek met het Algemeen Dagblad. Volgens de ochtendkrant is het trainer Peter Bosz die de Deen, eerder in verband gebracht met Fiorentina en Fenerbahçe, graag bij de selectie wil houden.

Onder Bosz mag de dertigjarige Schöne dit seizoen rekenen op een basisplaats. Waar hij onder Frank de Boer vooral als buitenspeler werd ingezet, ziet Bosz in hem een verdedigende middenvelder.