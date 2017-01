‘Europa kan de concurrentie met China niet aan, dit is pas het begin’

Net als voorgaande transferperiodes verlaten ook deze maand spelers de grootste Europese competities om in China te gaan voetballen. Xavi denkt dat het niet lang duurt voordat de grootste wereldsterren ook voor de Chinese Super League kiezen. De ex-speler van Barcelona ziet het voetbal in China groeien en verwacht dat het einde nog lang niet in zicht is.

Carlos Tévez, Axel Witsel, Oscar, John Obi-Mikel en Nemanja Gudelj zijn de laatste grote namen die voor China hebben gekozen. "China wordt nu serieus genomen”, zegt Xavi volgens The Sun. “Europa was altijd de bestemming voor de beste voetballers ter wereld. Maar China laat zien dat ze zaken willen doen en ze hebben genoeg geld om de beste spelers uit Europa aan te trekken. Ze beschikken al over een aantal grote spelers, maar het lijkt erop dat dit pas het begin is.”

“We zagen al verschillende spelers de overstap maken naar de Major League Soccer, maar dat deden met name voetballers die aan het einde van hun carrière zaten”, gaat Xavi verder. “Waar China nu mee bezig is, is iets compleet anders. Zij halen topspelers die op de top van hun kunnen zitten. Europese clubs kunnen qua salarissen de concurrentie niet aan met China. Daardoor is China een bestemming voor de beste spelers.”