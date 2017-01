Ajacied klaar voor de strijd: ‘Dat is waarvoor ik naar Amsterdam ben gekomen’

Tim Krul werd afgelopen zomer door Ajax gehuurd van Newcastle United nadat Jasper Cillessen aan Barcelona was verkocht. Een half jaar later moet de 28-jarige sluitpost nog altijd wachten op zijn Eredivisie-debuut. Een slepende knieblessure en een goed keepende André Onana hebben hem tot dusver uit de hoofdmacht gehouden. De Oranje-international hoopt in de tweede seizoenshelft een rol van betekenis te gaan spelen in de titelrace.

Krul heeft zijn rentree eind vorig jaar gemaakt. Bij Jong Ajax speelde hij in totaal vier wedstrijden. “Die wedstrijden zijn heel belangrijk voor me geweest”, zegt de doelman op de clubwebsite. “De eerste paar keer voelde het nog wat onwennig, maar daarna kon ik mijn draai weer vinden en voelde het echt lekker om weer onder de lat te staan. Ik vond mezelf weer terug. Al helemaal in de wedstrijd tegen Cambuur, waar ook publiek bij aanwezig was, voelde ik me weer de oude.''

Met Onana heeft Krul een goede concurrent. De jonge Kameroener vulde de vacante positie tussen de palen in na het vertrek van Cillessen en maakte de eerste seizoenshelft een sterke indruk. “Ik ben gewend om die strijd aan te gaan”, aldus Krul. “Dat is mooi en het hoort erbij. We trainen nu bij Ajax ook op heel hoog niveau. Met Andre, Diederik en Norbert heb ik een goede band. We willen elkaar beter maken en we weten allemaal dat de trainer uiteindelijk de beslissing maakt. Daar hebben wij zelf geen invloed op.''

Zolang Onana goed blijft keepen, is de kans klein dat Peter Bosz hem onder de lat vandaan haalt ten faveure van Krul. Laatstgenoemde is immers op huurbasis naar Amsterdam gekomen, terwijl Onana een contract heeft. “Je zou denken dat ze niet in mijn voordeel werken op dat gebied, maar ik voel me hier heel goed. Ik ben altijd mezelf. Of ik nou wel of niet speel. Wanneer ik de kans krijg, zal ik er staan. Ik hoop dat ons harde werken aan het eind van dit seizoen wordt beloond en dat we over een paar maanden met de schaal in onze handen staan. Dat is waarvoor ik naar Amsterdam ben gekomen.''