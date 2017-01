Ex-PSV'er niet verrast door eigen succes: 'Ik weet wat ik kan'

Dries Mertens is bezig aan een sterk seizoen bij Napoli en het is dan ook niet verwonderlijk dat er volop gespeculeerd wordt over zijn toekomst. Er zou een nieuw contract voor hem klaarliggen in Napels, al laat de Belg zich daar niet graag over uit.

Sinds het vertrek van Gonzalo Higuaín afgelopen zomer naar Juventus, is het Mertens om wie het draait bij Napoli. Hij was al elf keer trefzeker in zestien wedstrijden, waarin hij er tien vanuit de basis begon. “Ik hoop dat ik op deze manier door kan gaan, dat ik veel kan blijven scoren voor Napoli”, zegt Mertens in gesprek met Il Mattino. De 29-jarige Belg is niet verrast door zijn eigen prestaties. “Ik weet wat ik kan.”

De huidige verbintenis van Mertens in Italië loopt af in de zomer van 2018. Hij zou volgens Italiaanse media kunnen verlengen, waarbij zijn afkoopsom wordt opgeschroefd naar zeventig miljoen euro voor clubs buiten de Serie A. “Mijn contractverlenging? Hopelijk gaat het er van komen. We zullen zien wat er gebeurt.”