Contract Nederlander bij Cardiff ontbonden: ‘Hij kwam niet in mijn plannen voor’

Lex Immers en Cardiff City gaan per direct uit elkaar. Manager Neil Warnock bevestigt vrijdag dat het contract van de Nederlandse middenvelder in overleg is ontbonden. Een terugkeer naar de Eredivisie ligt niet voor de hand. Club Brugge en VfB Stuttgart zijn volgens verschillende media de beste kanshebbers op de handtekening van de ex-Feyenoorder.

De dertigjarige Immers speelde sinds januari 2016 voor Cardiff. In eerste instantie werd hij gehuurd van Feyenoord, afgelopen zomer kwam hij voor ruim twee miljoen euro definitief over van de Rotterdammers. Waar hij vorig seizoen nog hoge ogen gooide in de Championship, komt hij dit seizoen niet aan de bak bij de nummer negentien van de competitie. "Lex Immers heeft in overleg de club verlaten”, vertelde Warnock volgens Wales Online.

“Hij kwam niet in mijn plannen voor sinds mijn komst, moet ik eerlijk bekennen", aldus Warnock. "Er ligt momenteel veel op zijn bordje. Hij krijgt ook nog een baby, dus dit is voor beide partijen het beste. Bij ons komt er salarisbudget vrij en hij kan staan en gaan waar hij zelf wil. We wensen hem het beste."