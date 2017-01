Candreva benadert topvorm na vertrek De Boer, Bacca wil droogte beëindigen

Antonio Candreva begint steeds beter in vorm te komen bij Internazionale. De Italiaan was in de laatste zes wedstrijden goed voor drie doelpunten, terwijl hij in de dertien wedstrijden ervoor droog stond. Carlos Bacca probeert tegen Cagliari juist een einde aan een droogte te maken. De spits van AC Milan wist acht wedstrijden op rij niet te scoren, zijn langste periode zonder doelpunt sinds 2012.