‘Het is niet de schuld van de UEFA dat Nederland terugvalt naar plaats dertien’

Vanaf het seizoen 2018/19 heeft Nederland geen direct startbewijs meer voor de Champions League. Door de veranderde opzet van de Europese clubcompetitie krijgen toplanden meer vaste plaatsen en geld van de UEFA. Michael van Praag, de vice-voorzitter van de Europese voetbalbond, wordt hier door clubs uit de Eredivisie op aangekeken. Maar hij is van mening dat de Nederlandse clubs in de spiegel moeten kijken.

“Er is vooral kritiek omdat de topvierlanden elk vier plekken krijgen, waardoor de directe toegang vervalt voor de nummers elf en twaalf”, zegt Van Praag tegenover Voetbal International. “Om te beginnen is het niet de schuld van de UEFA dat Nederland terugvalt naar plaats dertien, dat is in eerste instantie een slechte prestatie van onze kant.”

Van Praag vindt dat Nederlandse clubs de laatste jaren te weinig belang hebben gehecht aan de Europa League. “Wij hebben trainers gehad in Nederland die de Europa League niet serieus namen en hun B-team opstelden. Punten zijn verloren en nu zitten we met de gebakken peren. Dus laten we ook naar onszelf kijken en niet alleen naar de UEFA.”

Door de eventuele komst van een zogenoemde Super League was de nieuwe opzet van de Champions League volgens Van Praag noodzakelijk. “De Super League bleef de UEFA boven het hoofd hangen. Het was toch heel concreet. Er waren gesprekken met Amerikaanse investeerders en de clubs konden iets van 250 miljoen dollar krijgen.”