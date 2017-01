‘De gebroeders Pogba zijn als de drie musketiers, ze hebben een sterke band’

Paul Pogba, de duurste voetballer aller tijden, speelde in zijn jonge jaren voor de Franse amateurclub Roissy-En-Brie. Hij werd daar getraind door Sambou Tati, de man die zich de jonge Pogba nog goed voor de geest kan halen. Voor hem is het geen verrassing dat de middenvelder van Manchester United het zo ver geschopt heeft.

Pogba is volgens zijn ex-trainer altijd al een winnaar geweest. “Op jonge leeftijd was hij al enorm sterk omdat hij tussen de oren sterk was”, zegt Tati tegenover Manchester Evening News. “Hij is een groot winnaar. En wanneer je een winnaar bent, wil je niet verliezen. En als je verliest, dan word je gek en boos. En als Paul op jonge leeftijd verloor, dan was hij héél boos. Ik weet nog dat hij dan altijd huilde.”

De broers van Pogba spelen ook voetbal op een hoog niveau. Mathias Pogba is speler van Sparta Rotterdam, broer Florentin draagt het shirt van Saint-Étienne. “Ze zijn als de drie musketiers. Paul heeft een geweldige band met zijn broers.”