Engelse topclubs grijpen mis: ‘Virgil is niet te koop’

Virgil van Dijk hoeft deze maand niet te rekenen op een transfer. Ondanks vermeende interesse van Chelsea, Everton en Manchester City, heeft Southampton bij monde van technisch directeur Les Reed laten weten dat de Nederlands international niet te koop is.

De waarde van Van Dijk wordt in Engeland geschat op zestig miljoen euro, bedragen die de genoemde clubs voor hem over zouden hebben. Maar Southampton zal in januari niet zwichten voor grote bedragen. “Virgil is niet te koop”, stelt Reed volgens de Daily Mirror. “We hebben geen aanbiedingen voor hem gehad. Ook al zouden we deze ontvangen, dan nog zouden we een verkoop niet overwegen. Het is onzin om te denken dat wij Virgil van Dijk midden in het seizoen zouden laten gaan, terwijl we nog altijd overal voor spelen. We zijn door geen club voor hem benaderd en op dit moment is het heel simpel: hij is niet te koop.”

The Saints raken deze maand waarschijnlijk wel een andere centrumverdediger kwijt. Portugees international José Fonte heeft namelijk een transferverzoek ingediend. Hij kon een nieuw contract krijgen bij Southampton, maar hij geeft de voorkeur aan een nieuwe club.