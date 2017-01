Transfer van Ajacied El Ghazi naar Italië bijna rond

Gerard Deulofeu startte dit seizoen pas vier competitiewedstrijden voor Everton en het is niet ondenkbaar dat hij Goodison Park deze winter nog verlaat. AS Roma schijnt de beste papieren te hebben. (Sky Italia)

Oscar Hiljemark zit bij Palermo steeds vaker op de bank en kan aan de slag bij Spartak Moskou. De Russische club ondervindt concurrentie van Atalanta in de strijd om de handtekening van de Zweed. (Sky Italia)

De Romeinen zijn stadsgenoot AS Roma voorbijgegaan en zijn dicht bij een akkoord.

Het contract van Michael Carrick bij Manchester United loopt aan het einde van deze voetbaljaargang af. Manager José Mourinho wil per se dat de ervaren middenvelder minimaal één jaar verlengt. (The Sun)