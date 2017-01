‘Eerder speelde ik nog basis bij Feyenoord en nu zou ik het niet meer kunnen’

Elvis Manu tekende onlangs voor een half jaar bij Go Ahead Eagles, dat de aanvaller van Brighton & Hove Albion huurt. De Deventenaren waren niet de enige club die zich meldde bij de ex-Feyenoorder, maar andere belangstellenden hielden, tot frustratie van Manu zelf, toch een flinke slag om de arm.

“Wat me de laatste weken is opgevallen? Hoe snel de mensen vergeten. Twee jaar geleden speelde ik nog in de basis bij Feyenoord en nu zou ik er niks meer van kunnen. Dat beeld wil ik graag de wereld uithelpen”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “Er was wel interesse maar er was inderdaad twijfel. Of ik het niveau nog aankon... Go Ahead was direct concreet en wilde meteen zaken doen. Hun verhaal klonk goed. Ik was op zoek naar vertrouwen en dat heb ik gekregen. Dat kon ik na een mindere periode in Engeland wel gebruiken.”

Voor Manu telt er in het restant van het seizoen maar één ding en dat is zich laten zien in het shirt van zijn nieuwe werkgever. De aanvaller hoopt met doelpunten en assists een flinke bijdrage te kunnen leveren aan lijfsbehoud voor Go Ahead.