PSV’er nog altijd op de radar bij Swansea City: ‘We kennen zijn talent’

Swansea City kreeg in Paul Clement onlangs de derde trainer in het lopende seizoen. Die wisselingen van de wacht betekenen echter niet dat Luciano Narsingh van de radar is verdwenen in Wales. De van Bayern München overgekomen oefenmeester heeft zich al verdiept in de kwaliteiten van de vleugelspeler.

“Hij is een speler waar we ons bewust van zijn, maar er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen”, doet hij in gesprek met Sky Sports uit de doeken. “Toen we met Bayern tegen hem speelden, scoorde hij in de wedstrijd in Eindhoven. We kennen zijn talent, maar op dit moment speelt er niets concreets.”

Clement ontkracht hiermee berichten in de Welshe pers, waarin afgelopen week werd gemeld dat er al een deal was gesloten met PSV over de komst van de 26-jarige aanvaller. De Oranje-international beschikt over een aflopend contract in Eindhoven.