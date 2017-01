‘Ajax weigert aanvaller af te laten reizen naar trainingskamp in Colombia’

Mateo Cassierra ontving onlangs een uitnodiging van bondscoach Carlos Restrepo om zich in januari te melden voor een trainingskamp met Colombia Onder-20. De kans dat de aanvaller van Ajax zich in januari in zijn thuisland gaat melden lijkt echter klein, aangezien de Amsterdammers niet zo te spreken zijn over het plan.

Volgens Il Tiempo heeft Ajax de uitnodiging van Restrepo namelijk naast zich neergelegd, waardoor het erop lijkt dat Cassierra gewoon bij zijn club blijft. De negentienjarige Colombiaan maakte de laatste maanden soms wel en soms geen deel uit van de selectie, waardoor het de vraag is of hij überhaupt meegaat naar het WK Onder-20 dat in mei in Zuid-Korea op de rol staat.

Het trainingskamp is voor Restrepo een kans om zijn ploeg in oefenwedstrijden tegen de leeftijdsgenoten van Paraguay, Ecuador, Brazilië en Chili een laatste keer aan het werk te zien. Volgens de bondscoach is Cassierra de enige speler die niet wordt afgestaan door zijn club.