Koeman wil nog meer miljoenen uitgeven: ‘We weten welke spelers we willen’

Everton rondde donderdag de miljoenenkomst van Ademola Lookman af, maar Ronald Koeman zinspeelt op meer winterse versterkingen. De Merseyside-club gaf een bedrag van ongeveer dertien miljoen euro uit om de vleugelaanvaller van Charlton Athletic aan te trekken. Koeman wil nog minimaal twee versterkingen aan zijn selectie toevoegen.

Koeman erkent dat andere clubs ervan op de hoogte zijn dat Everton geld te besteden heeft en dat de vraagprijzen daardoor allesbehalve realistisch zijn. Zo houdt Manchester United vast aan een bedrag van 29 miljoen euro voor Morgan Schneiderlin, ook al bood Everton 'maar' zeven miljoen euro minder en kwam de middenvelder zelf dit seizoen maar tot acht officiële wedstrijden onder leiding van José Mourinho.

"Het bestuur gaat altijd over de allerlaatste beslissing. Als ze van mening zijn dat een speler te duur is en dat we niet aan de vraagprijs willen voldoen, dan moet ik dat accepteren", zo stelt Koeman. "We weten wat we willen, we weten welke voetballers we willen en het is aan het bestuur om een deal af te ronden."

Grootaandeelhouder Farhad Moshiri maakte openlijk bekend een flink transferbudget voor Koeman beschikbaar te hebben gesteld. Daardoor is het voor Everton moeilijk of vrijwel onmogelijk om een doelwit voor een zo laag mogelijk bedrag binnen te halen. "Maar dat was de laatste jaren al niet anders. Het is altijd een spel tussen de clubs geweest. Aan de ene kant een club die een speler graag wil of moet verkopen, en aan de andere kant een club die een bepaald bedrag in gedachten heeft."

"Dat is nou eenmaal wat onderhandelen inhoudt. Soms gaat het snel en soms duurt het langer dan we willen." Everton, dat zevende staat, versterkte zich in de zomer voor iets meer dan vijftig miljoen euro met Maarten Stekelenburg, Idrissa Gueye, Ashley Williams en Yannick Bolasie. Koeman had meer doelwitten op het oog, maar Everton kon niet alle beoogde transfers tot een goed einde brengen.