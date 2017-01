‘Feyenoord had interesse, maar deze transferperiode hebben ze niet gebeld’

Toen duidelijk werd dat Jordan Larsson het gedegradeerde Helsingborgs zou gaan verlaten, werd hij al snel in verband gebracht met Feyenoord en Celtic, twee van de clubs waar zijn vader Henrik Larsson groot is geworden. De negentienjarige Zweed zette echter zijn krabbel onder een contract bij NEC en gaat de komende drieënhalf jaar in Nijmegen aan de slag.

“Toen ik jonger was, hadden ze interesse in mij, maar deze transferperiode hebben ze niet gebeld”, vertelt de in Rotterdam geboren Larsson over zijn link met Feyenoord aan de NOS. Op aanraden van zijn vader trok hij alsnog naar de Eredivisie: “Dit is een goede competitie voor mij als jonge aanvaller. Veel jonge spelers die goed zijn gaan naar grote clubs, maar belanden daar op de bank. Hier hoop ik veel te spelen en mijzelf op die manier te ontwikkelen.”

De vergelijking met Henrik Larsson is natuurlijk al snel gemaakt en qua motoriek lijken de twee ook wel wat op elkaar. Volgens Larsson jr. zijn de twee echter totaal anders spelers en was zijn vader een echte afmaker, terwijl hij meer een dribbelaar is: “Maar belangrijker: we zijn twee verschillende spelers, maar ook twee verschillende mensen. Hij is Henrik, ik ben Jordan.”