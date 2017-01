Guardiola benadrukt: ‘Waarom moet hij zich aanpassen en anderen niet?’

Josep Guardiola is ervan overtuigd dat Claudio Bravo zal slagen in Engeland. De keeper maakte afgelopen zomer de overstap van Barcelona naar Manchester City en kende enkele weifelende optredens in het doel. Het voetenwerk van de Chileen is weliswaar goed, maar de Engelse media zijn kritisch over zijn andere vaardigheden.

Guardiola stelt dat niemand hem hoeft te vertellen hoe hij én de doelman zijn werk moeten doen. "Claudio is intelligent genoeg, hij heeft voldoende ervaring en hij behoort tot een van de beste vijf keepers ter wereld", zo benadrukt de manager van Manchester City. "Hij heeft ervaring in Europa, in Zuid-Amerika en over heel de wereld."

Guardiola erkent dat de intensiteit in Engeland en de drukte in het strafschopgebied voor Bravo nieuw zijn. "Claudio zag al snel in dat hij zorgvuldig moest zijn zodra de bal in zijn strafschopgebied kwam. Hij hoeft niet de krant te lezen of van mij te horen dat hij voorzichtig moet zijn of dat het er hier allemaal anders aan toe gaat."

"Hij moet zich aanpassen, maar dat geldt voor alle keepers, centrale verdedigers, backs en spitsen. Ik weet dat iedereen zich focust op Claudio, maar waarom moet hij zich aanpassen en de anderen niet?", vraagt Guardiola zich openlijk af. "Ik zie veel keepers die dezelfde problemen als Claudio hebben én hebben gehad. Hij is niet de enige."