Ancelotti corrigeert Matthäus: ‘Hij zal nog veel wedstrijden gaan spelen’

Lothar Matthäus verzond onlangs een waarschuwing richting Thomas Müller, waarin hij stelde dat de Duitser nergens echt in het systeem van Carlo Ancelotti zou passen. Volgens de trainer van Bayern München hoeft de wereldkampioen echter niet te vrezen.

“Thomas is zeer intelligent. Hij zal zijn beste positie op het veld vinden hij heeft in het eerste halfjaar veel gespeeld”, laat de Italiaan weten in gesprek met BILD. “Hij zal ook in de tweede helft van het seizoen nog veel wedstrijden gaan spelen.”

Müller begon in de heenronde in tien van de zestien Bundesliga-wedstrijden aan de aftrap en viel drie keer in. Hij wist in die wedstrijden één keer te scoren en was verder goed voor vijf assists.