Piqué zucht: ‘We hebben gezien wat er bij Real Madrid gebeurde...'

Barcelona kwam donderdagavond niet voorbij een negental van Athletic Club en liep zo averij op in de eerste ontmoeting van het Copa del Rey-tweeluik tussen de Basken en de Catalanen. Barça ging uiteindelijk met 2-1 onderuit in het San Mamés, maar volgens Gerard Piqué had er na het laatste fluitsignaal een andere stand op het scorebord moeten staan.

De verdediger vindt dat zijn ploeg twee strafschoppen door de neus zijn geboord en hij was dan ook niet te spreken over de arbitrage: “De penalty voor Neymar was overduidelijk en die overtreding die Gorka Iraizoz op mij beging ook, maar we weten allemaal hoe dit werkt”, foeterde hij na afloop van de wedstrijd tegenover SPORT.

“We hebben allemaal gezien wat er gisteren (woensdag, red.) in Sevilla bij Real Madrid gebeurde… vanaf de aftrap tot aan de blessuretijd. We willen voetballen en geen roulette spelen, dat is wat de scheidsrechters nu veroorzaken”, sluit hij af. De Koninklijke zegevierde met 3-0 op Sevilla, mede dankzij een benutte strafschop van James Rodríguez.