Vitesse zwaait verdediger uit en maakt ruimte voor rentree Büttner

Alexander Büttner wordt al geruime tijd in verband gebracht met een terugkeer bij Vitesse en met het vertrek van Kosuke Ota lijkt een mogelijke rentree van de linkspoot weer een stapje dichterbij gekomen te zijn.

Vitesse heeft via de officiële kanalen namelijk bekend gemaakt dat de Japanse linksback na een jaar weer terugkeert naar zijn vaderland om voor FC Tokyo te gaan spelen. Ota, die nog tot 2020 onder contract stond in Arnhem, wist trainer Henk Fraser niet te overtuigen en was daarnaast met zijn niet-EU-salaris een dure klant.

Hierdoor lijkt de komst van Büttner weer iets dichterbij te zijn gekomen. Vitesse heeft nu plek op de linkervleugel en de Nederlander liet eerder al weten wel wat te voelen voor een terugkeer naar de Eredivisie. Hij kan volgens De Telegraaf een contract voor tweeënhalf jaar signeren in het Gelredome.