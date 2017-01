‘Ik ben hier met Feyenoord en ik verwacht echt geen veranderingen’

Steven Berghuis werd aan het begin van het seizoen gehuurd van het Engelse Watford en de Nederlandse vleugelspeler blijft in principe de rest van het seizoen in Rotterdam. Onlangs doken er echter berichten op dat the Hornets er vanwege de Afrika Cup aan zouden denken hem eerder terug te halen. Berghuis zelf gaat daar niet vanuit.

“Ik heb het ook gelezen, maar er is tussen de clubs Watford en Feyenoord geen enkel contact geweest. Misschien gaf Mazzarri gewoon antwoord op een vraag? Dat er twee spelers van Watford niet beschikbaar zijn omdat ze uitkomen bij het toernooi om de Afrika Cup, dat was al langer bekend”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik maak me er ook niet druk om. Ik ben hier met Feyenoord om me voor te bereiden op de belangrijke tweede helft van het seizoen. Ik verwacht echt geen veranderingen.”

Berghuis denkt dat Feyenoord in een unieke positie zit om de titel te pakken en hij wil daar graag deel van uitmaken. Volgens de aanvaller is de selectie van de Rotterdammers minstens net zo goed als die van Ajax en PSV. Het seizoen is halverwege en hij vindt dat er best uitgesproken mag worden dat Feyenoord vol voor de titel gaat.