‘Ik ben ervan overtuigd dat hij geen vertrek bij FC Twente gaat forceren’

Kamohelo Mokotjo zou in eerste instantie aan gaan sluiten bij het trainingskamp van FC Twente in Spanje, maar er is een kink in de kabel gekomen. De Zuid-Afrikaan zit vast in zijn vaderland nadat hij zijn reisdocumenten is verloren en lijkt zich voorlopig niet bij zijn ploeg te kunnen voegen.

Trainer René Hake gelooft niet dat er op de achtergrond meer speelt dan in eerste instantie lijkt: “Ik heb een dusdanige band met hem dat ik ervan overtuigd ben, dat hij een vertrek niet op deze manier gaat forceren. Er heeft ons geen enkel signaal bereikt dat er iets gaande zou zijn”, vertelt hij in gesprek met TC Tubantia”Kamo is een van onze belangrijkste spelers en je wilt in deze week zo snel mogelijk het goede gevoel met z'n allen weer oppakken. En daarin speelt hij een belangrijke rol.”

Het is nog niet duidelijk wanneer Mokotjo wel in staat is om terug te keren naar Enschede. De middenvelder, die in Nederland verder voor Feyenoord, Excelsior en PEC Zwolle speelde, draagt sinds 2014 het shirt van de Tukkers.