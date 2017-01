Leicester-ster troeft Aubameyang af en wordt Afrikaans Voetballer van het Jaar

Pierre-Emerick Aubameyang is er niet in geslaagd zijn titel van Afrikaans Voetballer van het Jaar te prolongeren. De aanvaller van Borussia Dortmund is in de verkiezing van Afrikaanse voetbalbond CAF op de tweede plaats achter Riyad Mahrez geëindigd.

De Algerijn had vorig seizoen een groot aandeel in het verrassende landskampioenschap van Leicester City en dat heeft hem nu ook een mooie individuele prijs opgeleverd. Mahrez eindigde op een totaal van 361 stemmen en bleef zo Aubameyang, die er 313 verzamelde, voor.

Liverpool-aanvaller Sadio Mané maakt het podium vol. De Senegalees volgt de nummers één en twee echter wel op gepaste afstand: hij kreeg in totaal 186 stemmen. Mahrez treedt in de voetsporen van spelers als Yaya Touré, Samuel Eto’o, Didier Drogba en Emmanuel Adebayor, die de prijs in een eerder stadium wonnen.