Barcelona kan bekerverlies in Bilbao niet voorkomen

Athletic Club heeft de eerste ontmoeting met Barcelona in het kader van de achtste finales van de Copa del Rey in winst omgezet. De ploeg van Ernesto Valverde was met 2-1 te sterk voor de Catalaanse topclub, die in de rust tegen een achterstand van 2-0 aankeek. Een heerlijke vrije trap van Lionel Messi zorgde er echter voor dat Barcelona in de return meer kans maakt om het resultaat om te buigen in de return.

Athletic liet in de eerste helft een uitstekende indruk achter en ging met een verdiende 2-0 voorsprong de rust in. Het team van Ernesto Valverde zette de bezoekers goed onder druk en profiteerde van de misstappen in de defensie van de Catalanen. Barcelona was middels een kopbal van Gerard Piqué in de negentiende minuut dicht bij de 0-1, maar kreeg luttele minuten later een tegendoelpunt om de oren. Na voorbereidend werk van Raúl Garcia was het Aduriz die het leer achter Marc-André ter Stegen kopte.

De ploeg van Valverde sloeg drie minuten later wederom toe. Athletic veroverde de bal na een ingooi en via Aduriz kwam de bal terecht bij Williams, die Ter Stegen met een ziedend schot volslagen kansloos liet: 2-0. Een hard gelag voor Barcelona, dat continu met David Fernández Borbalán in de clinch lag. De arbiter zag niets in overtredingen op Piqué en Neymar in het strafschopgebied en strooide gretig met gele kaarten voor de protesterende spelers van Luis Enrique.

Barcelona verkleinde nog geen tien minuten na rust de nadelige marge: Gorka Iraizoz verkeek zich op een verre vrije trap van Messi en kon niet voorkomen dat de voltreffer de 2-1 betekende. Tot meer was het bezoek uit Catalonië niet in staat, ook al kreeg Raúl Garcia zijn tweede gele kaart in de 75e minuut en ontving Ander Iturraspe vijf minuten later ook zijn tweede prent. Luis Suárez en vooral Messi hadden vervolgens nog de gelijkmaker op hun schoen, maar Iraizoz bleef een tweede tegentreffer bespaard.