Chelsea-huurling wil Vitesse verlaten: ‘Het is tijd voor de volgende stap’

Lewis Baker gaat ervan uit bezig te zijn aan zijn laatste seizoen bij Vitesse. De middenvelder wordt sinds medio 2015 gehuurd van Chelsea, maar hoopt in de zomer een nieuwe club te vinden.

''Het is tijd voor de volgende stap'', zo laat de Engelsman optekenen door de Gelderlander. ''Een derde jaar Vitesse is in mijn ontwikkeling gewoon niet logisch. Ik wil me graag bewijzen op een hoger niveau.''

De 21-jarige Baker is afkomstig uit de jeugdopleiding van Chelsea, maar kwam tot nog toe niet verder dan drie optredens in de hoofdmacht van de Londense topclub. De jeugdinternational werd eerder ook al uitgeleend aan Sheffield Wednesday en MK Dons, alvorens hij in 2015 bij Vitesse belandde. Baker koestert nog altijd de droom om door te breken bij Chelsea.

''Maar het kan ook zomaar weer een nieuwe huurperiode worden'', weet de begaafde rechtspoot. ''Dat ben ik intussen wel gewend. Ik sta onder contract bij Chelsea, maar voetbal altijd ergens anders.'' De verbintenis van Baker op Stamford Bridge loopt nog tweeënhalf jaar door.