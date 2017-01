Stagiair keek ogen uit bij Arsenal: ‘Ik arriveerde daar en was stomverbaasd’

Arsenal staat op het punt zich te versterken met Cohen Bramall. De linkervleugelverdediger komt naar verluidt voor slechts 45.000 euro over van Hednesford Town, dat op het zevende niveau van Engeland speelt, en overtuigde manager Arsène Wenger van zijn kwaliteiten tijdens een proefperiode, medio december.

In eerste instantie had Bramall verwacht voor twee dagen mee te trainen met de beloften van the Gunners, maar de twintigjarige Engelsman was blij verrast toen hij mocht aansluiten bij de hoofdmacht. ''Ik arriveerde daar en was stomverbaasd. Het leek wel een droom, het was zo vreemd'', aldus Bramall in gesprek met Sky Sports.

''Ik trainde mee met het eerste team op donderdag en vrijdag en keek mijn ogen uit, maar ik deed wat ik moest doen. Ik gaf alles. Ik probeerde gebruik te maken van mijn snelheid en op te rukken als linksback. Ik wilde mezelf gewoon tonen'', besluit de jongeling.

Bramall werd door Wenger reeds vergeleken met voormalig Arsenal-back Ashley Cole, die in het verleden jarenlang furore maakte bij de club. ''Fysiek is hij een exceptioneel talent. Ik denk dat hij op dit moment nog niet klaar is voor de Premier League, maar hij vertoont gelijkenissen met een jonge Ashley Cole.''