De Boer liet aanbiedingen schieten: ‘Hij wil nergens tussentijds instappen’

Frank de Boer geniet momenteel van een periode vrijaf. De trainer werd begin november op straat gezet door Internazionale en ontving reeds enkele aanbiedingen. De Boer heeft echter niet de intentie om tussentijds in te stappen bij een nieuwe club, zo verzekert zaakwaarnemer Guido Albers.

''Ik ga niet op namen van clubs in, maar het klopt dat Frank er bij veel clubs nog steeds goed op staat'', aldus de belangenbehartiger van de 46-jarige coach in gesprek met Voetbal International. De Boer tekende voor drie seizoenen bij Inter, maar zou het einde van die termijn niet halen; reeds na drie maanden ontving de oud-voetballer zijn congé vanwege de matige resultaten.

''Frank wil in principe niet ergens tussentijds instappen'', legt Albers uit. ''Hij wil aan het begin van het nieuwe seizoen weer ergens aan de slag gaan, zodat hij de voorbereiding meemaakt en mee kan praten over de invulling van de selectie.'' De Boer werd recent met Swansea City in verband gebracht. De Engelse laagvlieger is inmiddels met Paul Clement in zee gegaan.