ADO maakt uitgaande transfer officieel: ‘Ik begrijp zijn redenen heel goed’

Na een half seizoen vertrekt José San Román alweer bij ADO Den Haag, zo meldt de Haagse club donderdagavond via de officiële kanalen. De Argentijnse rechtsback heeft een contract voor anderhalf jaar getekend bij Newell's Old Boys uit zijn geboorteland. Hij had nog een doorlopend contract tot de zomer van 2018.

San Román, 28 jaar, kwam afgelopen zomer over van het Argentijnse Hurácan. Voor de winterstop kwam de verdediger tot twaalf optredens in de Eredivisie. San Román mocht ook drie maal opdraven in het bekertoernooi. Hij wist in die wedstrijden niet tot scoren te komen. Wel leverde hij één assist af.

"Ik kwam gedurende het seizoen steeds minder aan voetballen toe. Uiteraard wilde ik dat wel graag", zo reageert San Román. "Maar ik begon wat minder in mijn vel te zitten en ik miste Argentinië ook steeds meer. Ik ben blij dat ADO Den Haag mij de kans geeft om terug te keren naar mijn vaderland." Petrovic vindt het jammer dat de verdediger alweer vertrekt. "Maar ik begrijp zijn beweegredenen om terug te willen keren naar Argentinië heel goed. Ik wens hem het allerbeste toe bij Newell's Old Boys."