Justin Kluivert: ‘Dan verwacht je ook dat je daar heel het jaar speelt’

Het is snel gegaan met Justin Kluivert. De pas zeventienjarige aanvaller maakte in september zijn debuut voor de beloften van Ajax en produceerde drie maanden later zijn eerste doelpunten in het betaald voetbal. Peter Bosz besloot de stormachtige ontwikkeling van het talent te belonen door hem mee te nemen op trainingskamp naar het Portugese Alcantarilha.

Kluivert maakt deel uit van de selectie van de Amsterdammers die zich momenteel in Zuid-Europa voorbereidt op de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. Een aangename verrassing, zo erkent de rappe spits. "Je begint het seizoen bij de A1. Dan verwacht je het ook daar heel het jaar speelt en je daar te moeten laten zien. Als dit dan zo snel gebeurt, dan vind je het alleen maar mooi", aldus Kluivert in gesprek met Ajax TV.

"De trainingen zijn natuurlijk heel zwaar, maar wel heel goed voor je’’, vervolgt de voorhoedespeler, die al enkele verschillen heeft waargenomen met de gang van zaken bij de jeugd. ''Het eten, hoe laat je daar aankomt, dus niet in de laatste minuten zoals bij de A1. Hier is netjes iedereen er een kwartier van te voren. Daaraan zie je wel dat het een stapje hoger is. Voetballend is het wel een stapje hoger, ze vragen wat meer. Maar ik weet dat ik het kan en het gaat goed vind ik."