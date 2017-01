Wenger: ‘Hij wil graag blijven en we zijn niet bang om geld uit te geven’

Alexis Sanchez is dit seizoen de absolute blinkvanger van Arsenal. De aanvaller was in twintig wedstrijden in de Premier League reeds goed voor dertien doelpunten en fungeerde tevens zeven keer als aangever. The Gunners hopen het tot de zomer van 2018 doorlopende contract van Alexis dan ook te verlengen, maar de Chileen heeft nog altijd niet bijgetekend.

Manager Arsène Wenger maant de Arsenal-aanhang echter tot kalmte. ‘’Het begint altijd met het financiële plaatje en het eindigt daarmee. Daar tussenin speelt de wil van de speler om te blijven een rol'', vertelde de Franse oefenmeester aan beIN Sports. ‘’Alexis is een toegewijde speler die graag wil blijven. Ik ben ervan overtuigd dat we tot een overeenkomst zullen komen. Het moet binnen onze mogelijkheden liggen.''

Alexis zal zijn keuze mogelijk laten afhangen van de investeringen die Arsenal zal doen op korte termijn. De Londense ploeg is bezig aan een matige jaargang en staat vijfde in de Engelse competitie. ''We zijn niet bang om geld uit te geven'', vervolgde Wenger. ‘’We zijn ook niet bang om de spelers onze waardering voor hen te laten blijken. We zijn bereid de spelers grote salarissen te geven.''

De 28-jarige Alexis staat sinds de zomer van 2014 op de loonlijst bij Arsenal, waarvoor hij sindsdien 119 duels speelde. Zijn huidige verbintenis loopt nog anderhalf jaar door, maar het is bekend dat er zich kapers op de kust bevinden voor de rappe rechtspoot.