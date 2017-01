Koeman kan niets met ‘belangstelling’: ‘Mijn naam wordt altijd genoemd’

Deze week dook de naam van Ronald Koeman op in de Catalaanse pers als mogelijke opvolger van Luis Enrique bij Barcelona, maar de manager van Everton wenst zich niet bezig te houden met de vermeende interesse van de grootmacht. Koeman bereidt zich momenteel met zijn team voor op het FA Cup-duel van zaterdag tegen Leicester City.

''Dat is op dit moment niet belangrijk'', vertelde de 53-jarige keuzeheer donderdag aan de Engelse media over de geruchten. Koeman was gedurende zijn spelersloopbaan zes jaar actief in Camp Nou en boekte er grote successen. Daarna was hij ook nog als assistent-trainer aan de Catalanen verbonden. ''Mijn naam wordt altijd genoemd, en gelinkt aan Barcelona. Ik ben nu echter niet in Barcelona, ik ben hier bij Everton. De reden dat ik hier getekend heb, is vanwege het project dat we hier hebben.''

Koeman is sinds afgelopen zomer de eindverantwoordelijke op Goodison Park en draait een degelijk seizoen met zijn elftal. Na twintig competitiewedstrijden staat Everton op een zevende plaats in de Premier League, al is het gat naar de subtop aanzienlijk. Nummer zes Manchester United heeft een voorsprong van negen punten op the Toffees.

''We hebben de tijd nodig, maar we hopen een groei door te maken, zowel op als naast het veld'', vervolgde Koeman, die eerder in het buitenland bij Benfica, Valencia en Southampton werkte. ''Dat is de reden waarom ik een contract heb getekend met Everton. Het gaat mij om het project.''