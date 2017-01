Wijnaldum gaat in Major League Soccer aan de slag: ‘We zijn heel blij’

Giliano Wijnaldum vervolgt zijn loopbaan in de Verenigde Staten. Philadelphia Union maakt donderdag via de officiële kanalen bekend dat de 24-jarige linkerverdediger een contract met de Major League Soccer-club heeft ondertekend. Technisch directeur Earnest Stewart kent Wijnaldum nog uit hun gezamenlijke periode bij AZ.

Wijnaldum, de jongere broer van Oranje-international Georginio Wijnaldum, kwam in Nederland uit voor AZ (2010-2013), FC Groningen (2013/14) en Go Ahead Eagles (2014/15). De linkspoot verbond zich vervolgens voor twee seizoenen aan het VfL Bochum van Gertjan Verbeek, maar de samenwerking eindigde al na een jaar.

"We zijn heel blij met de komst van Giliano en de toevoeging van zijn talent aan de verdediging", zo stelt Stewart via de officiële kanalen van de club. "Ik weet uit eerste hand welk potentieel hij heeft. We denken dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat bij onze club."