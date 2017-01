‘Twee clubs melden zich officieel bij Ajax voor El Ghazi’

De kans is groot dat Anwar El Ghazi de gelederen van Ajax verlaat. Twee clubs hebben zich officieel in Amsterdam gemeld voor de vleugelaanvaller, zo meldt Voetbal International. Het contract van de 21-jarige El Ghazi met Ajax loopt weliswaar pas in de zomer van 2019 af, maar de club staat welwillend tegenover een transfer.

Lazio is volgens Italiaanse media één van de geïnteresseerde clubs én de meest concrete interesse hebben getoond. Ajax zou een vraagprijs van negen miljoen euro hanteren voor El Ghazi, wiens belangen door zaakwaarnemer Jorge Mendes worden behartigd. De aanvaller mocht een half jaar geleden al uit Amsterdam vertrekken, maar hij weigerde om de handdoek in de ring te gooien en besloot voor zijn kans te gaan.

In het afgelopen half jaar was El Ghazi echter niet verzekerd van een basisplaats en werd hij zelfs enige tijd naar Jong Ajax teruggezet, na een woordenwisseling met trainer Peter Bosz. Ajax, dat deze maand niet over Bertrand Traoré kan beschikken in verband met het toernooi om de Afrika Cup, wil deze maand een nieuwe speler voor de vleugels aantrekken.